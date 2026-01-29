Глава МЗС Чехії: поки війна триває, мабуть, нема причин пом’якшувати санкції проти РФ

Поки триває війна і Росія нападає на Україну, немає причин пом'якшувати санкції проти Москви.

Про це заявив у четвер глава чеської дипломатії Петр Мацінка перед прибуттям на засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Однією з головних тем зустрічі є саме триваюча російська війна проти України. З моменту її початку наприкінці лютого минуть уже чотири роки, і ЄС готує з цієї нагоди новий, вже двадцятий пакет санкцій проти Москви.

"Я вважаю, що доки триває війна, доки Росія нападає на Україну, то, мабуть, немає жодних підстав пом'якшувати санкції", – сказав чеський міністр у відповідь на питання про запланований пакет обмежень. На його думку, це один із способів чинити тиск на Росію.

На початку дискусії про Україну міністри через відеоконференцію зв'яжуться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, щоб він поінформував їх про ситуацію на місці та найактуальніші потреби країни.

Очікується, що міністри зосередяться на інтенсивних російських атаках на українську енергетичну інфраструктуру та можливостях подальшої енергетичної підтримки Києва.

Як повідомляла "ЄвроПравда", наступного тижня Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Його планують ухвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За інформацією співрозмовників "ЄП", 20-й пакет буде значною мірою спрямований проти "тіньового флоту" РФ.

Окрім цього, до 20-го пакета можуть увійти посилені обмеження на російські мінеральні добрива, які досі є третьою за величиною категорією товарного експорту з Росії до ЄС. Також плануються додаткові заборони на експорт до РФ товарів подвійного призначення.

19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затвердили 23 жовтня.