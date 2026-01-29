Глава МИД Чехии: пока идет война, пожалуй, нет причин смягчать санкции против РФ

Пока продолжается война и Россия нападает на Украину, нет причин смягчать санкции против Москвы.

Об этом заявил в четверг глава чешской дипломатии Петр Мацинка перед прибытием на заседание министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Одной из главных тем встречи является именно продолжающаяся российская война против Украины. С момента ее начала в конце февраля пройдет уже четыре года, и ЕС готовит по этому случаю новый, уже двадцатый пакет санкций против Москвы.

"Я считаю, что пока продолжается война, пока Россия нападает на Украину, то, пожалуй, нет никаких оснований смягчать санкции", – сказал чешский министр в ответ на вопрос о запланированном пакете ограничений. По его мнению, это один из способов оказывать давление на Россию.

В начале дискуссии об Украине министры через видеоконференцию свяжутся со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, чтобы он проинформировал их о ситуации на месте и самых актуальных потребностях страны.

Ожидается, что министры сосредоточатся на интенсивных российских атаках на украинскую энергетическую инфраструктуру и возможностях дальнейшей энергетической поддержки Киева.

Как сообщала "ЕвроПравда", на следующей неделе Еврокомиссия ожидаемо обнародует предложение о новом, 20-м пакете санкций ЕС против России. Его планируют принять к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации собеседников "ЕП", 20-й пакет будет в значительной степени направлен против "теневого флота" РФ.

Кроме того, в 20-й пакет могут войти усиленные ограничения на российские минеральные удобрения, которые до сих пор являются третьей по величине категорией товарного экспорта из России в ЕС. Также планируются дополнительные запреты на экспорт в РФ товаров двойного назначения.

19-й пакет санкций Евросоюза против России утвердили 23 октября.