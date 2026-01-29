Кос: вступ України в ЄС у 2027 – бажання не лише Зеленського, але й багатьох держав-членів

Багато держав-членів Європейського Союзу хотіли б, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році, і наразі ведеться робота, щоб пришвидшити євроінтеграцію України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

Марта Кос хоче, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році, але цьому має передувати велика робота.

"Так, це не лише його бажання (президента України Володимира Зеленського – "ЄП"). Це також моє бажання і бажання багатьох держав-членів. Але ми побачимо, коли це стане можливим", – заявила Кос, відповідаючи на питання, чи розділяє вона бажання Зеленського, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році.

Вона пояснила, що спочатку необхідно провести реформи та встановити фундаментальні основи – "інакше країна не розвиватиметься демократично та економічно".

Тож так, ми працюємо з багатьма державами-членами та моєю командою тут, у Брюсселі, щоб якомога швидше уможливити інтеграцію України до Європейського Союзу", – наголосила Кос.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос 29 січня розповість міністрам закордонних справ ЄС в Брюсселі про перебіг підготовки "плану процвітання" для України, у якій бере участь Європейська комісія.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що ЄС та США близькі до угоди щодо "плану процвітання" для України, який ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на неформальному саміті ЄС лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко заявив, що вступ України до ЄС у 2027 році – неможливий.