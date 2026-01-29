Кос: вступление Украины в ЕС в 2027 году – желание не только Зеленского, но и многих государств-членов

Многие государства-члены Европейского Союза хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году, и в настоящее время ведется работа по ускорению евроинтеграции Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января.

Марта Кос хочет, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году, но этому должна предшествовать большая работа.

"Да, это не только его желание (президента Украины Владимира Зеленского. – "ЕП"). Это также мое желание и желание многих государств-членов. Но мы увидим, когда это станет возможным", – заявила Кос, отвечая на вопрос, разделяет ли она желание Зеленского, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году.

Она пояснила, что сначала необходимо провести реформы и установить фундаментальные основы – "иначе страна не будет развиваться демократически и экономически".

Поэтому да, мы работаем со многими государствами-членами и моей командой здесь, в Брюсселе, чтобы как можно быстрее сделать возможной интеграцию Украины в Европейский Союз", – подчеркнула Кос.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 января расскажет министрам иностранных дел ЕС в Брюсселе о ходе подготовки "плана процветания" для Украины, в которой участвует Европейская комиссия.

Ранее президент Еврокомиссии заявила, что ЕС и США близки к соглашению по "плану процветания" для Украины, который основан на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на неформальном саммите ЕС лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает членство Украины в Евросоюзе до 2027 года.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц четко заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году – невозможно.