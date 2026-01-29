В Германии планируют ужесточить наказание против так называемых "одноразовых агентов"

Министр юстиции Германии Стефани Хубиг выступает за внесение поправки в Уголовный кодекс, направленную против так называемых "одноразовых агентов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Речь идет о противодействии исполнителям диверсий, действующим по заказу иностранных государств.

"Мы решительно противостоим авторитарным силам и их пособникам", – заявила Хубиг. Это, среди прочего, предусматривает изменение наказаний за шпионскую деятельность.

Согласно поправке, принятой на этой неделе Комитетом по правовым вопросам, любое лицо, совершающее умышленный противоправный акт в Германии от имени иностранного государства, будет наказано лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом.

То же самое касается любого лица, заказывающего такой акт.

Создание этого нового состава преступления связано с расследованием нескольких случаев саботажа, в которых подозревается, что приказы поступали из России.

К ним относится серия актов вандализма в отношении автомобилей в четырех немецких землях во время федеральной избирательной кампании. В этих случаях выхлопные трубы были заблокированы затвердевшей строительной пеной. На месте преступления преступники оставили наклейки с изображением тогдашнего федерального министра экономики Роберта Хабека и надписью "BE GREENER!".

Германия также готовится усилить свою борьбу с ультралевыми организациями после того, как одна из таких группировок взяла на себя ответственность за пожар на кабельном мосту в Берлине, который оставил часть города без света на пять дней.

А министерство внутренних дел Германии хочет быстрее выявлять и защищаться от скрытых гибридных атак, контролируемых из-за рубежа, и для этого будет создан новый центр для органов безопасности.