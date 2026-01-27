Німеччина посилить боротьбу з ліворадикалами після блекауту в Берліні

Німеччина готується посилити свою боротьбу з ультралівими організаціями після того, як одне з таких угруповань взяло на себе відповідальність за пожежу на кабельному мосту у Берліні, яка залишила частину міста без світла на 5 днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що служби безпеки країни будуть посилені для боротьби з лівим екстремізмом. Зокрема, німецька розвідувальна служба виділить більше співробітників для боротьби з бойовиками.

Також, за словами міністра, Німеччина готує нове законодавство для розширення слідчих повноважень органів безпеки у напрямку цифрових даних. Ці заходи охоплюватимуть автоматизований аналіз даних, біометричне розпізнавання облич та зберігання IP-адрес.

Добріндт заявив, що ці кроки, а також запланований закон про захист критично важливої інфраструктури, не призведуть до зменшення боротьби з іншими формами радикалізму в країні.

"Ми досягли значного успіху в боротьбі з правим екстремізмом, ісламістським тероризмом... Але недостатньо уваги приділялося лівому екстремізму, і ми бачимо, що лівий тероризм переживає потужне повернення", – сказав він.

Тим часом правоохоронці продовжують пошуки винуватців пожежі на кабельному мосту у Берліні. За інформацію про них уряд пропонує нагороду у розмірі мільйона євро.

Нагадаємо, інцидент з підпалом стався на початку січня. Через пожежу кабельного мосту у Берліні 50 тисяч домівок та понад дві тисячі підприємств на кілька днів залишились без електропостачання.

Згодом ліворадикальна організація Vulkangruppe взяла на себе відповідальність за підпал. Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідування щодо членства у терористичній організації, диверсії, підпалі та порушенні роботи інфраструктури.

Детальніше про це – у статті Берлін у пітьмі: як Німеччина зіткнулася з новим типом терактів.