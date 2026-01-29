Вперше за роки населення Німеччини зменшилося попри міграцію

Вперше з 2020 року кількість населення Німеччини зменшилася.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Федеральне статистичне управління у Вісбадені на основі попередніх оцінок у четвер повідомило, що наприкінці минулого року в Німеччині проживало приблизно 83,5 мільйона осіб. Це приблизно на 100 тисяч осіб менше, ніж наприкінці 2024 року.

Останнє скорочення населення відбулося між 2003 і 2010 роками, а також у 2020 році, першому році пандемії COVID-19. Між 2011 і 2024 роками населення зростало щороку, за винятком 2020 року.

Як і щороку з часу возз'єднання Німеччини в 1990 році, у 2025 році в Німеччині померло більше людей, ніж народилося. За офіційними даними, за минулий рік реєстраційні органи повідомили про 640–660 тисяч народжень.

Для порівняння, у 2024 році ця цифра становила 677 117. Однак кількість смертей перевищила один мільйон (2024 рік: 1,01 мільйона). Це призвело до дефіциту народжуваності в розмірі від 340 до 360 тисяч осіб, який не був компенсований імміграцією.

У 2010-х роках дефіцит народжуваності був значно нижчим і становив в середньому 171 423 особи.

Чиста імміграція оцінюється у 220–260 тисяч осіб. Це щонайменше на 40% менше, ніж у 2024 році, коли іммігрувало 430 183 особи.

Оцінка чисельності населення на кінець 2025 року базувалася на щомісячних даних про народження та міграцію до жовтня 2025 року включно, які вже були доступні.

Нагадаємо, Національний інститут статистики INSEE заявив, що у Франції у 2025 році вперше з кінця Другої світової війни кількість смертей перевищила кількість народжень, що підриває її давню демографічну перевагу над іншими країнами Європейського Союзу.

Писали також, що у 2024 році у Бельгії народилося найменше дітей за всі роки з Другої світової війни.