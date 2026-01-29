Впервые за годы население Германии уменьшилось, несмотря на миграцию

Впервые с 2020 года численность населения Германии уменьшилась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Федеральное статистическое управление в Висбадене на основе предварительных оценок в четверг сообщило, что в конце прошлого года в Германии проживало примерно 83,5 миллиона человек. Это примерно на 100 тысяч меньше, чем в конце 2024 года.

Последнее сокращение населения произошло между 2003 и 2010 годами, а также в 2020 году, первом году пандемии COVID-19. Между 2011 и 2024 годами население росло ежегодно, за исключением 2020 года.

Как и каждый год со времени воссоединения Германии в 1990 году, в 2025 году в Германии умерло больше людей, чем родилось. По официальным данным, за прошлый год регистрационные органы сообщили о 640–660 тысячах рождений.

Для сравнения, в 2024 году эта цифра составляла 677 117. Однако количество смертей превысило 1 миллион (2024 год: 1,01 миллиона). Это привело к дефициту рождаемости в размере от 340 до 360 тысяч человек, который не был компенсирован иммиграцией.

В 2010-х годах дефицит рождаемости был значительно ниже и составлял в среднем 171 423 человека.

Чистая иммиграция оценивается в 220–260 тысяч человек. Это как минимум на 40% меньше, чем в 2024 году, когда иммигрировало 430 183 человека.

Оценка численности населения на конец 2025 года базировалась на ежемесячных данных о рождаемости и миграции до октября 2025 года включительно, которые уже были доступны.

Напомним, Национальный институт статистики INSEE заявил, что во Франции в 2025 году впервые с конца Второй мировой войны количество смертей превысило количество рождений, что подрывает ее давнее демографическое преимущество над другими странами Европейского Союза.

Писали также, что в 2024 году в Бельгии родилось меньше всего детей за все годы со Второй мировой войны.