Народжуваність у Бельгії досягла мінімуму з часів Другої світової війни

За попередній 2024 рік у Бельгії народилося найменше дітей за всі роки з Другої світової війни.

Про це повідомляє Brussels Times, пише "Європейська правда".

У 2024 році у Бельгії зареєстрували 108 150 новонароджених, що є рекордним мінімумом з 1942 року і зниженням на 1,9% відносно 2023 року.

Лише п’ять разів за історію ведення статистики у Бельгії спостерігали меншу кількість народжених – у 1916-1918 роках під час Першої світової війни та у воєнних 1941-1942 роках.

Сумарний коефіцієнт народжуваності у 2024 році склав 1,44 дитини на жінку, тоді як попереднього року становив 1,47. Мінімальним він виявився для столиці Брюсселя.

Тенденція до спадання народжуваності в країні зберігається з 2010 року.

Також простежується зростання середнього віку батьків. Для жінок у 2024 році це було 31,4 року, чоловіків-батьків – 34,3 роки, у Брюсселі він ще вищий.

Попередні статистичні підсумки з Італії також свідчать, що у 2024 році народжуваність опустилась до рекордного мінімуму.

З такими викликами зіткнулися більшою чи меншою мірою усі європейські країни, що змушує уряди шукати варіанти заохочення до батьківства. Так, на Мальті вирішили знизити податки для батьків у родинах з двома дітьми і більше.

Греція оголосила пакет заходів на 1,6 млрд євро, щоб подолати демографічний спад.