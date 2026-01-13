Смертність у Франції перевищила народжуваність вперше з часів Другої світової війни

Національний інститут статистики INSEE заявив, що у Франції у 2025 році вперше з кінця Другої світової війни кількість смертей перевищила кількість народжень, що підриває її давню демографічну перевагу над іншими країнами Європейського Союзу.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Національного інституту статистики INSEE, передає "Європейська правда".

Національний інститут статистики INSEE повідомив, що у 2025 році було зареєстровано 651 тисячу смертей і 645 тисяч народжень – кількість яких різко скоротилася після початку глобальної пандемії COVID.

Франція традиційно мала кращі демографічні показники, ніж більшість країн Європи, але старіння населення і зниження народжуваності свідчать про те, що вона не захищена від демографічної кризи, яка тисне на державні фінанси по всьому континенту.

INSEE повідомив, що торік рівень народжуваності впав до 1,56 дитини на жінку, що є найнижчим показником з часів Першої світової війни й значно нижчим за 1,8, передбачений у прогнозах пенсійного фонду пенсійною консультативною радою.

У 2023-му, останньому році, за який є порівняльні дані по ЄС, Франція посіла друге місце з коефіцієнтом народжуваності 1,65, поступаючись Болгарії з показником 1,81.

Попри те, що смертність перевищує народжуваність, населення Франції минулого року дещо зросло до 69,1 млн осіб завдяки чистій міграції, яку INSEE оцінив у 176 тисяч осіб.

"З огляду на вихід на пенсію численних поколінь, народжених у 1960-х роках, напруженість на ринку праці та проблеми з робочою силою, ймовірно, швидко зростатимуть у найближчі роки", – сказав економіст Філіп Кревель з аналітичного центру Cercle d'Epargne.

Писали, що у 2024 році у Бельгії народилося найменше дітей за всі роки з Другої світової війни.

Попередні статистичні підсумки з Італії також свідчать, що у 2024 році народжуваність опустилась до рекордного мінімуму.