Литва закупить у Німеччині танки-мостоукладачі на 210 млн євро

Литва закупить у Німеччині 12 танків-мостоукладачів Leguan вартістю приблизно 210 млн євро для зміцнення своїх оборонних можливостей.

Про це йдеться в заяві Міноборони Литви, передає "Європейська правда".

Відповідний контракт було укладено з німецькою компанією KNDS Germany.

"Броньовані машини можуть швидко долати природні та штучні перешкоди, коли це необхідно, що має вирішальне значення в сучасній війні. Ця закупівля зміцнює оборону як Литви, так і всього східного флангу НАТО", – заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Танки Leguan – це сучасні автоматизовані військові мостобудівні системи, встановлені на броньованому гусеничному шасі танка Leopard 2 A8. Ці системи мають високий рівень броньового захисту, виняткову прохідність і дозволяють будувати мости через перешкоди, непрохідні для військової техніки, шириною до 25 метрів менш ніж за шість хвилин.

Завдяки надзвичайно високому рівню автоматизації та сучасній системі відеоспостереження, мостобудівна система Leguan може працювати цілодобово, а екіпаж повністю захищений бронею. Зазвичай система експлуатується екіпажем з двох осіб, але за необхідності, завдяки автоматизованим функціям, її може експлуатувати і один водій.

Система, встановлена на різних гусеничних і колісних платформах, вже використовується або придбана арміями 22 країн світу, що доводить її надійність і оперативну ефективність.

Нагадаємо, парламент Норвегії у вівторок схвалив план закупівлі далекобійної артилерії на суму 2 млрд доларів.

Минулого року Hanwha Aerospace підписала угоду з польською оборонною компанією WB Electronics про створення спільного підприємства з виробництва ракет у Польщі, зокрема для реактивної артилерії Chunmoo.