Литва закупит у Германии танки-мостоукладчики на 210 млн евро

Литва закупит в Германии 12 танков-мостоукладчиков Leguan стоимостью примерно 210 млн евро для укрепления своих оборонных возможностей.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Литвы, передает "Европейская правда".

Соответствующий контракт был заключен с немецкой компанией KNDS Germany.

"Бронированные машины могут быстро преодолевать естественные и искусственные препятствия, когда это необходимо, что имеет решающее значение в современной войне. Эта закупка укрепляет оборону как Литвы, так и всего восточного фланга НАТО", – заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Танки Leguan – это современные автоматизированные военные мостостроительные системы, установленные на бронированном гусеничном шасси танка Leopard 2 A8. Эти системы имеют высокий уровень броневой защиты, исключительную проходимость и позволяют строить мосты через препятствия, непроходимые для военной техники, шириной до 25 метров менее чем за шесть минут.

Благодаря чрезвычайно высокому уровню автоматизации и современной системе видеонаблюдения, мостостроительная система Leguan может работать круглосуточно, а экипаж полностью защищен броней. Обычно система эксплуатируется экипажем из двух человек, но при необходимости, благодаря автоматизированным функциям, ее может эксплуатировать и один водитель.

Система, установленная на различных гусеничных и колесных платформах, уже используется или приобретена армиями 22 стран мира, что доказывает ее надежность и оперативную эффективность.

