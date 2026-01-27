Парламент Норвегії схвалив план закупівлі далекобійної артилерії на $2 млрд

Парламент Норвегії у вівторок схвалив план закупівлі далекобійної артилерії на суму 2 мільярди доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Європейські країни перебувають у процесі стрімкого збільшення оборонних витрат під тиском адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Це зброя, яка може вражати цілі глибоко в тилу ворога... Це має вирішальне значення у сучасній війні", – заявив у парламенті у вівторок Петер Фроліх, речник з питань оборонної політики опозиційної Консервативної партії.

Норвезька щоденна газета Aftenposten, посилаючись на анонімні джерела, 24 січня повідомила, що уряд обрав для закупівлі артилерійську систему Chunmoo південнокорейського оборонного підрядника Hanwha Aerospace, яка виграла конкуренцію у американської системи HIMARS від Lockheed Martin.

Деякі члени парламенту Норвегії заявляли, що скандинавська країна повинна допомогти розробити європейську ракетну альтернативу, проте урядовці, відповідальні за вибір, відкинули цю ідею як надто часомістку та дорогу.

Згідно зі звітом Aftenposten, південнокорейська система відповідала всім вимогам Норвегії до наземної артилерії, включаючи дальність стрільби до 500 км, і мала найкоротші терміни доставки.

Міністерство оборони Норвегії, яке незабаром має оголосити переможця контракту, не відразу відповіло на запит про коментар.

Відомство повідомило, що планує придбати 16 пускових систем разом із нерозголошеною кількістю ракет на загальну суму 19,5 мільярда крон (2 мільярди доларів США).

Минулого року Hanwha Aerospace підписала угоду з польською оборонною компанією WB Electronics про створення спільного підприємства з виробництва ракет у Польщі, зокрема для реактивної артилерії Chunmoo.

Восени 2024 року Польща направила перші танки К2 південнокорейської компанії Hyundai Rotem до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади, що дислокується у місті Бранево.