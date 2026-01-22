У Литві озвучили кількість генераторів, які готують до передачі Україні

В уряді Литви повідомили про термінову передачу Україні 90 генераторів вартістю понад 2 мільйони євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у пресрелізі уряду.

Про нову енергетичну підтримку у четвер оголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

В уряді уточнили, що йдеться про 90 генераторів для забезпечення роботи теплопостачання, електроенергетики та критичної інфраструктури.

"Рішення було прийнято оперативно, у відповідь на термінове звернення української влади та з урахуванням поточної ситуації в енергетичному секторі.Литва підтримує і підтримуватиме Україну у скрутний для країни момент", – заявила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

"У зв'язку з тим, що температура повітря в Києві вже деякий час падає до мінусових значень, особливо вночі, тисячі мешканців стикаються з реальною загрозою для свого здоров'я та життя. Тому генератори електроенергії стають життєво важливим засобом гуманітарної допомоги", – сказав міністр оборони Робертас Каунас.

Раніше писали, що Польща передає 400 генераторів для Києва і навколишніх громад.

Тим часом Нідерланди терміново виділили додаткові 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні, Данія – додаткові 20 млн євро.

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб.