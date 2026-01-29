Укр Рус Eng

Сибіга – ЄС: немає альтернативи посиленню санкцій проти Росії

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 14:04 — Ольга Ковальчук

Очільник української дипломатії Андрій Сибіга в четвер на засіданні Ради з закордонних справ ЄС в Брюсселі закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти Росії, які включатимуть "тіньовий флот" та нафтові компанії.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр повідомив у мережі X.

Сибіга, який доєднався до засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі відеозв’язку, закликав до "сильного" 20-го пакету санкцій проти РФ.

"Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на Росію. Шляхом блокування її тіньового флоту. Шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом, запровадження санкцій проти компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Міністр поінформував колег з ЄС про ситуацію на передовій, атаки Росії на енергоносії та цивільне населення, нагальні потреби України у військовій та гуманітарній сферах, а також нещодавні мирні зусилля – зустрічі делегацій України, США та Росії.

Сибіга також закликав партнерів зробити 2026 рік "вирішальним" для європейської інтеграції України. 

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня Єврокомісія оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. 

Писали, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".

ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції Війна з РФ
Реклама: