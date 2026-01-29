Очільник української дипломатії Андрій Сибіга в четвер на засіданні Ради з закордонних справ ЄС в Брюсселі закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти Росії, які включатимуть "тіньовий флот" та нафтові компанії.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр повідомив у мережі X.

Сибіга, який доєднався до засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі відеозв’язку, закликав до "сильного" 20-го пакету санкцій проти РФ.

"Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на Росію. Шляхом блокування її тіньового флоту. Шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом, запровадження санкцій проти компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Today at the Foreign Affairs Council, I briefed my EU colleagues on the frontline situation, Russia’s relentless attacks on energy and civilians, Ukraine’s urgent needs, both military and humanitarian, and recent peace efforts.



In today’s geopolitical turbulence, it is important… pic.twitter.com/QC7VIjFZ87 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 29, 2026

Міністр поінформував колег з ЄС про ситуацію на передовій, атаки Росії на енергоносії та цивільне населення, нагальні потреби України у військовій та гуманітарній сферах, а також нещодавні мирні зусилля – зустрічі делегацій України, США та Росії.

Сибіга також закликав партнерів зробити 2026 рік "вирішальним" для європейської інтеграції України.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня Єврокомісія оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Писали, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".

ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.