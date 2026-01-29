Сибіга – ЄС: немає альтернативи посиленню санкцій проти Росії
Очільник української дипломатії Андрій Сибіга в четвер на засіданні Ради з закордонних справ ЄС в Брюсселі закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти Росії, які включатимуть "тіньовий флот" та нафтові компанії.
Про це, як пише "Європейська правда", міністр повідомив у мережі X.
Сибіга, який доєднався до засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі відеозв’язку, закликав до "сильного" 20-го пакету санкцій проти РФ.
"Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на Росію. Шляхом блокування її тіньового флоту. Шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом, запровадження санкцій проти компаній "Лукойл" та "Роснефть".
Today at the Foreign Affairs Council, I briefed my EU colleagues on the frontline situation, Russia’s relentless attacks on energy and civilians, Ukraine’s urgent needs, both military and humanitarian, and recent peace efforts.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 29, 2026
Міністр поінформував колег з ЄС про ситуацію на передовій, атаки Росії на енергоносії та цивільне населення, нагальні потреби України у військовій та гуманітарній сферах, а також нещодавні мирні зусилля – зустрічі делегацій України, США та Росії.
Сибіга також закликав партнерів зробити 2026 рік "вирішальним" для європейської інтеграції України.
Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня Єврокомісія оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Писали, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".
ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.