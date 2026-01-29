Сибига – ЕС: нет альтернативы усилению санкций против России
Глава украинской дипломатии Андрей Сибига в четверг на заседании Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе призвал партнеров ввести жесткие санкции против России, которые будут включать "теневой флот" и нефтяные компании.
Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сообщил в сети X.
Сибига, который присоединился к заседанию Совета ЕС по иностранным делам в формате видеосвязи, призвал к "сильному" 20-му пакету санкций против РФ.
"Я еще раз подчеркнул, что нет альтернативы усилению давления на Россию. Путем блокирования ее теневого флота. Путем принятия мощного 20-го пакета санкций. По американскому примеру, введение санкций против "Лукойла" и "Роснефти".
Today at the Foreign Affairs Council, I briefed my EU colleagues on the frontline situation, Russia’s relentless attacks on energy and civilians, Ukraine’s urgent needs, both military and humanitarian, and recent peace efforts.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 29, 2026
Министр проинформировал коллег из ЕС о ситуации на передовой, атаках России на энергоносители и гражданское население, насущных потребностях Украины в военной и гуманитарной сферах, а также недавних мирных усилиях – встрече делегаций Украины, США и России.
Сибига также призвал партнеров сделать 2026 год "решающим" для европейской интеграции Украины.
Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе Еврокомиссия обнародует предложение по новому, 20-му пакету санкций ЕС против России.
Писали, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".
ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.