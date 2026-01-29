Глава украинской дипломатии Андрей Сибига в четверг на заседании Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе призвал партнеров ввести жесткие санкции против России, которые будут включать "теневой флот" и нефтяные компании.

министр сообщил в сети X.

Сибига, который присоединился к заседанию Совета ЕС по иностранным делам в формате видеосвязи, призвал к "сильному" 20-му пакету санкций против РФ.

"Я еще раз подчеркнул, что нет альтернативы усилению давления на Россию. Путем блокирования ее теневого флота. Путем принятия мощного 20-го пакета санкций. По американскому примеру, введение санкций против "Лукойла" и "Роснефти".

Министр проинформировал коллег из ЕС о ситуации на передовой, атаках России на энергоносители и гражданское население, насущных потребностях Украины в военной и гуманитарной сферах, а также недавних мирных усилиях – встрече делегаций Украины, США и России.

Сибига также призвал партнеров сделать 2026 год "решающим" для европейской интеграции Украины.

Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе Еврокомиссия обнародует предложение по новому, 20-му пакету санкций ЕС против России.

Писали, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".

ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.