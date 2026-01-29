Міністр оборони Польщі запізниться на зустріч з Рютте через несправність літака

Урядовий літак з делегацією на чолі з главою Міноборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, який летів до бази НАТО в німецькому Рамштайні, був змушений повернутися на військовий аеропорт у Варшаві.

Про це стало відомо Polsat News, передає "Європейська правда".

Через несправність з польським урядовим літаком зустріч міністра з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте затримається на дві години. Пресконференція глави МО відбудеться о 17:00, а не о 15:00, як передбачалося спочатку.

Агенція PAP встановила, що "одна з контрольних ламп вказувала на несправність, пов'язану з шасі літака".

Як свідчить один із сервісів, що відстежує повітряний рух, перший літак, урядовий Gulfstream G550, вилетів близько 6:30 ранку і незабаром повернувся. Наступний літак, цього разу Boeing 737, вилетів після 10 години.

Згідно з початковим планом, Косіняк-Камиш мав взяти участь у зустрічі з главами оборони країн НАТО на запрошення командувача збройних сил Альянсу в Європі генерала Алексуса Гринкевича. Віцепрем'єр також має провести переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Темою зустрічі буде роль Польщі в Альянсі та її оперативні можливості.

У середу ввечері в ефірі Радіо Zet заступник міністра оборони Павел Залевський уточнив, що зустріч стосуватиметься "мобілізації країн-членів НАТО для виконання зобов'язань, пов'язаних із деклараціями щодо оборонних планів". "Більше грошей на озброєння, більше можливостей, більша мобілізація", – підкреслив він.

Він додав, що зустрічі в такій формі, тобто на запрошення командувача військ НАТО, відбуваються "рідко".

У німецькому Рамштайні знаходиться штаб-квартира командування ВПС США в Європі.

Нещодавно літак президента США Дональда Трампа, що прямував на Всесвітній економічний форум у Швейцарії, був змушений повернутися до США незабаром після зльоту у вівторок через те, що Білий дім назвав "незначною електричною проблемою

У листопаді глава МЗС Бельгії запізнився на саміт ЄС через проблеми з літаком.