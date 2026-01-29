Министр обороны Польши опоздает на встречу с Рютте из-за неисправности самолета

Правительственный самолет с делегацией во главе с главой Минобороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, который летел на базу НАТО в немецком Рамштайне, был вынужден вернуться на военный аэропорт в Варшаве.

Об этом стало известно Polsat News, передает "Европейская правда".

Из-за неисправности польского правительственного самолета встреча министра с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте задержится на два часа. Пресс-конференция главы МО состоится в 17:00, а не в 15:00, как предполагалось изначально.

Агентство PAP установило, что "одна из контрольных ламп указывала на неисправность, связанную с шасси самолета".

Как свидетельствует один из сервисов, отслеживающих воздушное движение, первый самолет, правительственный Gulfstream G550, вылетел около 6:30 утра и вскоре вернулся. Следующий самолет, на этот раз Boeing 737, вылетел после 10 часов.

Согласно первоначальному плану, Косиняк-Камыш должен был принять участие во встрече с главами обороны стран НАТО по приглашению командующего вооруженными силами Альянса в Европе генерала Алексуса Гринкевича. Вице-премьер также должен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Темой встречи будет роль Польши в Альянсе и ее оперативные возможности.

В среду вечером в эфире Радио Zet заместитель министра обороны Павел Залевский уточнил, что встреча будет касаться "мобилизации стран-членов НАТО для выполнения обязательств, связанных с декларациями по оборонным планам". "Больше денег на вооружение, больше возможностей, большая мобилизация", – подчеркнул он.

Он добавил, что встречи в такой форме, то есть по приглашению командующего войсками НАТО, происходят "редко".

В немецком Рамштайне находится штаб-квартира командования ВВС США в Европе.

Недавно самолет президента США Дональда Трампа, направлявшийся на Всемирный экономический форум в Швейцарии, был вынужден вернуться в США вскоре после взлета во вторник из-за того, что Белый дом назвал "незначительной электрической проблемой".

В ноябре глава МИД Бельгии опоздал на саммит ЕС из-за проблем с самолетом.