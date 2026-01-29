Сікорський пропонує санкції проти НПЗ, які переробляють російську нафту

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у Брюсселі, що під час засідання міністрів ЄС він порушить питання про введення санкцій також проти нафтопереробних заводів, які переробляють російську нафту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

На думку Сікорського, це має бути частиною 20-го пакету санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну; робота над пакетом триває і обговорюється в четвер міністрами закордонних справ ЄС.

Сікорський вважає, що накладення санкцій на нафтопереробні заводи було б хорошим доповненням до санкцій, які були накладені ЄС на так званий "тіньовий флот", тобто танкери, які таємно транспортують російську нафту.

Глава МЗС зазначив, що досі Європа виявилася нездатною ефективно зупинити "флот брухту". "Лише втручання США врятувало ситуацію", – сказав міністр, маючи на увазі останні випадки перехоплення танкерів тіньового флоту американськими силами.

Як повідомлялося, Естонія пропонує заборонити в'їзд в ЄС всім російським учасникам війни проти України.

Швеція та Фінляндія запропонували три компоненти для нового, 20-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії: заборона морських послуг для російських танкерів і припинення імпорту ЄС російських добрив та експорту в Росію предметів розкоші з ЄС.