Шведська міністерка розповіла, що хоче бачити у 20-му пакеті санкцій ЄС проти Росії

Швеція та Фінляндія запропонували три компоненти для нового, 20-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії: заборона морських послуг для російських танкерів і припинення імпорту ЄС російських добрив та експорту в Росію предметів розкоші з ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

Щоб збільшити тиск на РФ, Швеція і Фінляндія запропонували посилити 20-й пакет санкцій.

"Нам треба посилити тиск на Росію. Це єдиний спосіб зупинити вбивства. Ми бачимо новини про те, як сотні тисяч людей змушені залишати свої домівки, тому що у них немає опалення, немає електрики. Я нещодавно зустрічалася з медиками, які приїхали прямо з кордону, з фронту, і вони розповіли мені ці жахливі історії про своїх друзів та колег, які помирають у них на руках", – розповіла Стенегард.

Саме тому, за її словами, "Швеція та Фінляндія запропонували три речі для нового пакета санкцій".

"Перш за все, нам потрібно запровадити повну заборону на морські послуги для всіх російських суден, які транспортують енергоносії. По-друге, нам потрібно заборонити імпорт добрив… І по-третє, з моральних міркувань, нам потрібно припинити експорт європейських предметів розкоші до Росії", – підкреслила шведська міністерка.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Його планують ухвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відомо, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".

ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.

19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затвердили 23 жовтня.