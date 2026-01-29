Сикорский предлагает санкции против НПЗ, перерабатывающих российскую нефть

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в Брюсселе, что во время заседания министров ЕС он поднимет вопрос о введении санкций также против нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывающих российскую нефть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

По мнению Сикорского, это должно быть частью 20-го пакета санкций против России за ее вторжение в Украину; работа над пакетом продолжается и обсуждается в четверг министрами иностранных дел ЕС.

Сикорский считает, что наложение санкций на нефтеперерабатывающие заводы было бы хорошим дополнением к санкциям, которые были наложены ЕС на так называемый "теневой флот", то есть танкеры, которые тайно транспортируют российскую нефть.

Глава МИД отметил, что до сих пор Европа оказалась неспособной эффективно остановить "флот металлолома". "Только вмешательство США спасло ситуацию", – сказал министр, имея в виду последние случаи перехвата танкеров теневого флота американскими силами.

Как сообщалось, Эстония предлагает запретить въезд в ЕС всем российским участникам войны против Украины.

Швеция и Финляндия предложили три компонента для нового, 20-го пакета санкций Европейского Союза против России: запрет морских услуг для российских танкеров и прекращение импорта в ЕС российских удобрений и экспорта в Россию предметов роскоши из ЕС.