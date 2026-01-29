В Італії пропонують запровадити перевірки з металодетекторами у навчальних закладах

В уряді Італії внесуть пропозицію про превентивні перевірки металодетекторами у всіх італійських навчальних закладах, щоб запобігати пронесенню зброї та серйозним інцидентам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Corriere della Sera.

Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі пропонує розширити на всю територію країни практику, яку почали застосовувати у Неаполі – спонтанні перевірки з металодетекторами на вході до шкіл.

"На запит директорів шкіл, тобто з повною повагою до автономії навчальних закладів, може бути спільно з префектами ухвалено рішення про перевірки у школах, як перед ними, так і на вході – у зв’язку зі зростанням випадків носіння учнями ножів. Перевірки будуть відбуватися без попередження – на запит директорів", – пояснив міністр.

Паралельно уряд планує внести новий проєкт, спрямований на протидію застосування сили серед молоді.

Про додаткові заходи заговорили після інциденту 10 днів тому, коли 18-річний юнак завдав смертельного поранення на рік молодшому одногрупнику у професійно-технічному закладі.

Спершу заговорили про встановлення металодетекторів, як в аеропортах на контролі безпеки – але ідею швидко відкинули як надмірно дороговартісну.

Раніше в Італії деякі школи заборонили учням носити "ексцентричний" одяг.

