В Італії деякі школи заборонили учням носити "ексцентричний" одяг

У деяких італійських школах видали розпорядження щодо дрескоду учнів, яким зокрема заборонили носити надто короткі спідниці або туфлі на високих підборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

У середу італійські директори шкіл надіслали школам правила щодо нового дрескоду, які забороняють "ексцентричне" вбрання – занадто короткі спідниці, відкритий живіт і капелюхи в класі, а також "надмірно довгі" нігті та "неправдоподібно високі" туфлі на танкетці та платформі.

Список правил також містить заборону носити капелюхи або худі під час занять. У деяких випадках хлопцям забороняють мати неохайну чи надто довгу бороду.

В Італії на початку кожного навчального року директори шкіл намагаються обмежити невідповідний одяг для учнів, видаючи циркуляри, а цього року – навіть розповсюджуючи листівки з поясненням того, що заборонено, пише ANSA.

Є школи, які використовують загальні формулювання, відкриті для інтерпретації, забороняючи одяг, який вважається "нечемним" або таким, що може "відволікати" інших учнів.

За даними ANSA, майже кожна пʼята школа в Італії має одну або кілька подібних рекомендацій у шкільних правилах.

Раніше Міністерство освіти Італії дало вказівку школам заборонити використання гендерно-нейтральних символів, оскільки вони є "незрозумілими і порушують правила італійської граматики".

Кілька років тому у Франції почалася дискусія про запровадження шкільної форми для уникнення суперечок про одяг після того, як урядовим рішенням у школах заборонили мусульманські сукні-абая як такі, що вказують на релігійні погляди.