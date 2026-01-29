В Италии предложат ввести проверки с металлодетекторами в учебных заведениях

В правительстве Италии внесут предложение о превентивных проверках металлодетекторами во всех итальянских учебных заведениях, чтобы предотвращать пронос оружия и серьезные инциденты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Corriere della Sera.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози предлагает расширить на всю территорию страны практику, которую начали применять в Неаполе – спонтанные проверки с металлодетекторами на входе в школы.

"По запросу директоров школ, то есть с полным уважением к автономии учебных заведений, может быть совместно с префектами принято решение о проверках в школах, как перед ними, так и на входе – в связи с ростом случаев ношения учениками ножей. Проверки будут происходить без предупреждения – по запросу директоров", – пояснил министр.

Параллельно правительство планирует внести новый проект, направленный на противодействие применению силы среди молодежи.

О дополнительных мерах заговорили после инцидента 10 дней назад, когда 18-летний юноша нанес смертельное ранение на год младшему одногруппнику в профессионально-техническом заведении.

Сначала заговорили об установке металлодетекторов, как в аэропортах на контроле безопасности – но идею быстро отвергли как чрезмерно дорогостоящую.

Ранее в Италии некоторые школы запретили ученикам носить "эксцентричную" одежду.

В Швеции предлагают снизить возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за нарастающей проблемы вовлечения подростков в деятельность преступных группировок.