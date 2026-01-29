ЄС визнав елітну військову структуру Ірану терористичною організацією

Європейський Союз визнав Корпус вартових Ісламської революції – елітну гілку збройних сил, що існує в Ірані паралельно з армією, – терористичною організацією.

Про це заявила у четвер глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

Каллас наголосила, що репресії не можуть залишитися без відповіді, тому міністри закордонних справ ЄС щойно зробили рішучий крок і визнали Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією.

"Будь-який режим, який вбиває тисячі своїх громадян, працює на власну загибель", – написала Каллас у соцмережі Х.

Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у четвер Каллас сказала журналістам, що це рішення поставить Корпус вартових Ісламської революції на один рівень з "Аль-Каїдою", ХАМАС та "Ісламською державою".

Корпус вартових Ісламської революції – це військова гілка виконавчої влади Ірану, яка налічує десятки тисяч співробітників. Визнання Корпусу терористичною організацією вказує на значну зміну позиції європейських столиць, оскільки для забезпечення одностайної підтримки було необхідно, щоб такі країни, як Франція та Італія, які раніше виступали проти цього кроку, приєдналися до нього.

Корпус було створено після революції 1979 року, оскільки нові правителі не довіряли армії, створеній шахом. Корпус є ключовою складовою збройних сил Ірану, що підпорядковується безпосередньо верховному лідеру Алі Хаменеї. Ця елітна структура, яка виступає головним гарантом стабільності режиму, має власну розгалужену систему військ, включаючи спецпідрозділ "Аль-Кудс" для проведення операцій за межами країни.

США визнали Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією в 2019 році і неодноразово закликали ЄС наслідувати їхній приклад.

У четвер ЄС також схвалив рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Ірану через придушення протестів та продовження військової підтримки загарбницької війни Росії проти України.

Як відомо, останніми тижнями в Ірані спалахнули протести на тлі катастрофічного обвалу національної валюти, на які влада відповіла кривавими розгонами і репресіями.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану великої американської флотилії та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення угоди щодо іранської ядерної програми.