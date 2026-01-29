ЕС признал элитную военную структуру Ирана террористической организацией

Европейский Союз признал Корпус стражей Исламской революции – элитную ветвь вооруженных сил, существующую в Иране параллельно с армией, – террористической организацией.

Об этом заявила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

Каллас подчеркнула, что репрессии не могут остаться без ответа, поэтому министры иностранных дел ЕС только что сделали решительный шаг и признали Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.

"Любой режим, который убивает тысячи своих граждан, работает на собственную гибель", – написала Каллас в соцсети Х.

Перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в четверг Каллас сказала журналистам, что это решение поставит Корпус стражей Исламской революции на один уровень с "Аль-Каидой", ХАМАС и "Исламским государством".

Корпус стражей Исламской революции – это военная ветвь исполнительной власти Ирана, насчитывающая десятки тысяч сотрудников. Признание Корпуса террористической организацией указывает на значительное изменение позиции европейских столиц, поскольку для обеспечения единодушной поддержки было необходимо, чтобы такие страны, как Франция и Италия, которые ранее выступали против этого шага, присоединились к нему.

Корпус был создан после революции 1979 года, поскольку новые правители не доверяли армии, созданной шахом. Корпус является ключевой составляющей вооруженных сил Ирана, подчиняющейся непосредственно верховному лидеру Али Хаменеи. Эта элитная структура, выступающая главным гарантом стабильности режима, имеет собственную разветвленную систему войск, включая спецподразделение "Аль-Кудс" для проведения операций за пределами страны.

США признали Корпус стражей Исламской революции террористической организацией в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

В четверг ЕС также одобрил решение ввести дополнительные ограничительные меры против Ирана из-за подавления протестов и продолжения военной поддержки захватнической войны России против Украины.

Как известно, в последние недели в Иране вспыхнули протесты на фоне катастрофического обвала национальной валюты, на которые власти ответили кровавыми разгонами и репрессиями.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана большой американской флотилии и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения соглашения по иранской ядерной программе.