Президент Чехії поговорить з прем’єром про антиукраїнські заяви спікера Окамури

Президент Чехії Петр Павел назвав такими, що викликають занепокоєння заяви спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури про Україну.

Про це, він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами Павела, заява голови палати депутатів, третьої за рангом конституційної особи, "викликає занепокоєння не тільки у наших громадян, але й за кордоном, у наших союзників і партнерів".

"Я обговорю це питання на найближчій зустрічі з головою коаліційного уряду та на засіданні конституційних діячів. Координація зовнішньої та безпекової політики є основою нашої надійності як партнера", – написав він.

У своїй новорічній промові Окамура, голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія", виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Посол України в Празі Василь Зварич розкритикував заяви Окамури проти України та її керівництва.

Але міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає доречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.

Тим часом чеські опозиційні партії хочуть провести голосування в Палаті депутатів щодо відставки її голови Томіо Окамури .