Президент Чехии поговорит с премьером об антиукраинских заявлениях спикера Окамуры

Президент Чехии Петр Павел назвал вызывающими беспокойство заявления спикера нижней палаты парламента Чехии Томио Окамуры об Украине.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По словам Павла, заявление председателя палаты депутатов, третьего по рангу конституционного лица, "вызывает беспокойство не только у наших граждан, но и за рубежом, у наших союзников и партнеров".

"Я обсужу этот вопрос на ближайшей встрече с главой коалиционного правительства и на заседании конституционных деятелей. Координация внешней и безопасности политики является основой нашей надежности как партнера", – написал он.

В своей новогодней речи Окамура, председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия", выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

Посол Украины в Праге Василий Зварич раскритиковал заявления Окамуры против Украины и ее руководства.

Но министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.

Между тем чешские оппозиционные партии хотят провести голосование в Палате депутатов по отставке ее председателя Томио Окамуры .