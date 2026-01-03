Німецькі політики – за участь Бундесверу в потенційній місії в Україні

Деякі німецькі політики, в тому числі керівні консерватори, вважають, що не слід виключати участь німецької армії в потенційній місії в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Канцлер Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на це питання, а парламентська фракція соціал-демократів залишає цю можливість відкритою. Однак деякі німецькі політики зараз обговорюють можливість участі Бундесверу в підкріпленні потенційної мирної угоди в Україні .

Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, голова комітету з питань оборони Європейського парламенту, вважає, що Німеччина має обов'язок чітко заявити про свою готовність до можливих миротворчих зусиль в Україні . "Німеччина, звичайно, має брати участь у будь-яких можливих миротворчих операціях; це має бути зрозуміло всім", – сказала вона.

Родеріх Кізеветтер, експерт з питань оборонної політики керівного ХДС у Бундестазі, дотримується подібної думки, хоча вважає такий сценарій можливим лише на пізнішому етапі. "Питання про наземні війська постане лише після припинення вогню. Німеччина, як самопроголошена провідна держава, принаймні не повинна виключати нічого у своїх публічних заявах", – сказав він.

Німеччина, на думку Кізеветтера, повинна організувати так звану коаліцію охочих на юридично обґрунтованій основі з "відповідною, тобто широкою, участю Німеччини". У будь-якому випадку, війська з держав "коаліції охочих" також повинні бути відкриті для внесків від третіх сторін, які підтримують позицію НАТО та ЄС.

Передумови цієї дискусії: у вівторок президент України Володимир Зеленський планує зустрітися в Парижі з главами держав і урядів країн, що підтримують Україну, щоб обговорити можливу мирну угоду з Росією. Ключовим елементом угоди є військові гарантії від Заходу, покликані стримати Росію від чергового нападу на Україну.

"Зустріч має дати чіткий сигнал, що європейці серйозно ставляться до своїх обов'язків. Це також чіткий сигнал, який зараз потрібен уряду США", – сказала Штрак-Циммерманн щодо зустрічі в Парижі у вівторок.

Вона заявила, що "генерали держав-учасниць повинні уточнити, які сили Бундесвер повинен надати". Можливі багато варіантів, "включаючи сухопутні війська і протиповітряну оборону; і, можливо, військово-морські сили, за умови, що Туреччина надасть доступ до Чорного моря".

Нічого не слід виключати, стверджує ліберальний політик. "Можливі багато форм участі Німеччини в забезпеченні миру", – сказала Штрак-Циммерманн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 30 грудня, що мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих тижнів.

Він також заявив, що Сполучені Штати готові у рамках гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив ці дані, але зазначив, що переговори на цю тему зі США ведуться.