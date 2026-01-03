Немецкие политики – за участие Бундесвера в потенциальной миссии в Украине

Некоторые немецкие политики, в том числе руководящие консерваторы, считают, что не следует исключать участие немецкой армии в потенциальной миссии в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Канцлер Фридрих Мерц недавно уклонился от ответа на этот вопрос, а парламентская фракция социал-демократов оставляет эту возможность открытой. Однако некоторые немецкие политики сейчас обсуждают возможность участия Бундесвера в подкреплении потенциального мирного соглашения в Украине.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по вопросам обороны Европейского парламента, считает, что Германия обязана четко заявить о своей готовности к возможным миротворческим усилиям в Украине . "Германия, конечно, должна участвовать в любых возможных миротворческих операциях; это должно быть понятно всем", – сказала она.

Родерих Кизеветтер, эксперт по вопросам оборонной политики руководящего ХДС в Бундестаге, придерживается подобного мнения, хотя считает такой сценарий возможным только на более позднем этапе. "Вопрос о наземных войсках встанет только после прекращения огня. Германия, как самопровозглашенная ведущая держава, по крайней мере не должна исключать ничего в своих публичных заявлениях", – сказал он.

Германия, по мнению Кизеветтера, должна организовать так называемую коалицию желающих на юридически обоснованной основе с "соответствующим, то есть широким, участием Германии". В любом случае, войска из государств "коалиции желающих" также должны быть открыты для вкладов от третьих сторон, которые поддерживают позицию НАТО и ЕС.

Предпосылки этой дискуссии: во вторник президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться в Париже с главами государств и правительств стран, поддерживающих Украину, чтобы обсудить возможное мирное соглашение с Россией. Ключевым элементом соглашения являются военные гарантии от Запада, призванные удержать Россию от очередного нападения на Украину.

"Встреча должна дать четкий сигнал, что европейцы серьезно относятся к своим обязанностям. Это также четкий сигнал, который сейчас нужен правительству США", – сказала Штрак-Циммерманн о встрече в Париже во вторник.

Она заявила, что "генералы государств-участников должны уточнить, какие силы Бундесвер должен предоставить". Возможны многие варианты, "включая сухопутные войска и противовоздушную оборону; и, возможно, военно-морские силы, при условии, что Турция предоставит доступ к Черному морю".

Ничего не следует исключать, утверждает либеральный политик. "Возможны многие формы участия Германии в обеспечении мира", – сказала Штрак-Циммерманн.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 30 декабря, что мир в Украине может быть достигнут в течение ближайших недель.

Он также заявил, что Соединенные Штаты готовы в рамках гарантий безопасности для Украины, после достижения мирного соглашения, направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил эти данные, но отметил, что переговоры на эту тему с США ведутся.