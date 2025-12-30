Туск: мир в Україні на горизонті, йдеться про тижні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у вівторок, що мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих тижнів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав після переговорів з іншими європейськими лідерами, його заяву наводить Reuters.

Туск виступив зі своїм коментарем попри те, що Кремль заявив про посилення своєї позиції на переговорах, звинувативши Україну в нападі на резиденцію російського правителя Владіміра Путіна.

"Мир на горизонті, немає сумнівів, що відбулися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, і досить швидко, але це все ще сподівання, далеко не 100% впевненість", – сказав Туск на засіданні уряду.

"Коли я кажу, що мир на горизонті, я маю на увазі найближчі тижні, а не місяці чи роки. До січня ми всі маємо зібратися разом... щоб прийняти рішення про майбутнє України, майбутнє цієї частини світу", – додав він.

Туск сказав, що гарантії безпеки, запропоновані Києву Сполученими Штатами, є приводом для надії, що конфлікт може скоро закінчитися, але Київ повинен піти на компроміс у територіальних питаннях.

Президент США Дональд Трамп після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у неділю заявив, що вони "наблизилися, можливо, дуже близько" до угоди про припинення війни, хоча "складні питання" залишаються.

Зеленський сказав, що питання контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яка перебуває в руках Росії, та доля Донбасу все ще залишаються невирішеними.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон каже, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

У вівторок, 30 грудня, європейські лідери, прем'єр Канади та лідери ЄС і НАТО провели чергову розмову стосовно України і "мирних перемовин".