Туск: в рамках гарантій безпеки США готові відправити в Україну військових

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у вівторок, що Сполучені Штати погодились у рамках гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Туск сказав після переговорів з лідерами ключових європейських країн, а також з прем'єром Канади, керівниками європейських інституцій та генсеком НАТО, його цитує RMF 24.

Туск зазначив, що у розмові було оцінено результат першого етапу "дуже серйозних переговорів, в яких взяли участь лідери України, Європи, США та Канади".

Він висловив думку, що мир уже на горизонті та може бути досягнутий протягом тижнів.

Туск зазначив, що підставою для надії на те, що війна може закінчитися, є американська декларація про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру.

"Включно з присутністю американських військ, наприклад, на кордоні або на лінії зіткнення між Україною та Росією. Ці досить однозначні заяви з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики", – зазначив глава польського уряду.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон каже, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.