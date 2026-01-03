Зеленський обговорив зі Стармером підготовку до зустрічі лідерів "коаліції рішучих"

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив з прем'єром Британії Кіром Стармером підготовку до зустрічі лідерів "коаліції рішучих", яка відбудеться 6 січня.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, розмова була про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною.

"Обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", – написав він.

Під час розмови також ішлося про необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу "Челсі".

"Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів. Я вдячний Кіру за лідерство і дякую Британії за те, що й такими цілком справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і наше спільне з Британією та багатьма іншими у світі прагнення до миру", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, переговори України з європейськими та, віддалено, американськими партнерами на рівні радників 3 січня будуть розділені на кілька панелей.

Сергій Кислиця розповів, про що домовлялися радники в Києві, на першій частині зустрічі.

Сполучені штати Америки будуть представлені на зустрічі на рівні радників у режимі онлайн, але не на всіх панелях.