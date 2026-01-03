Умєров пояснив, які документи щодо миру мають узгодити у Києві в суботу західні радники

Переговори України з європейськими та, віддалено, американськими партнерами на рівні радників 3 січня будуть розділені на кілька панелей.

Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров, відкриваючи зустріч з партнерами у Києві, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Для переговорів до Києва прибули дипломатичні та безпекові радники лідерів 15 держав (14 європейських та Канади), а також генсека НАТО, президентів Євроради та Єврокомісії. Представники США планують взяти участь у частині консультацій через включення онлайн.

Рустем Умєров висловив сподівання, що цього року переговори завершаться мирними домовленостями. "Сподіваюся, що 2026 рік буде роком миру", – заявив він, а також висловив подяку державам-учасницям зустрічі "за всеосяжну підтримку України" та за участь в переговорах у Києві.

"У нас (на переговорах у суботу, 3 січня – ЄП) будуть три блоки. Перший блок – робота над документами, другий блок – робота пакетом економічного процвітання, третій блок буде стосуватися військово-політичних питань", – заявив Умєров. Він не уточнив, у яких з панелей братимуть участь представники США. Очікується, що можливе їхнє долучення до економічної та/або військово-політичної панелі.

Мета зустрічі – вийти на погоджені документи у рамках "мирного пакету", повідомив секретар РНБО.

"Нам потрібна ваша підтримка для того щоби фіналізувати роботу над гарантіями безпеки, над пакетом процвітання і над послідовністю (виконання мирного плану – ЄП)", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що які держави надіслали до Києва своїх радників з питань нацбезпеки.

Також запланована зустріч начальників Генштабів щодо гарантій безпеки.

Зеленський розраховує, що деякі документи для завершення війни будуть готові до підписання в січні.

Нещодавно до переліку документів, що узгоджуються, додали той, що встановлює послідовність втілення пунктів мирної угоди.