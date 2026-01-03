США підтвердили участь Віткоффа та Кушнера у зустрічі радників західних лідерів у суботу

Сполучені штати Америки будуть представлені на зустрічі на рівні радників у режимі онлайн, але не на всіх панелях.

Про це повідомляє кореспондент Європейської правди, що висвітлює подію.

Перша панель переговорів, що вже завершилася, відбулася без участі американських представників, але надалі вони долучаться до переговорів.

За даними ЄП, під час окремого обговорення економічного договору, який фігурує у переліку як документ щодо економічного процвітання України, до переговорів онлайн долучиться радник та спецпосланець президента Трампа Стів Віткофф.

Дещо пізніше до переговорів має приєднатися зять Трампа Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

Решта учасників – радники лідерів як з європейських держав, так і з Канади – присутні у Києві особисто. Офіційна причина, з якої американці не долучилися до зустрічі фізично, не уточнюється.

Раніше Сергій Кислиця розповів, про що домовлялися радники в Києві, на першій частині зустрічі.

Зеленський розраховує, що деякі документи для завершення війни будуть готові до підписання в січні.

Нещодавно до переліку документів, що узгоджуються, додали той, що встановлює послідовність втілення пунктів мирної угоди.