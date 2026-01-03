Зеленский обсудил со Стармером подготовку к встрече лидеров "коалиции решительных"

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером подготовку к встрече лидеров "коалиции решительных", которая состоится 6 января.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, разговор был о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной.

"Обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже в ближайшее время. Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности – сегодня активный день, и 18 участников из Европы принимают участие в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", – написал он.

Во время разговора также шла речь о необходимости справедливого решения по замороженным средствам от продажи "Челси".

"Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов. Я благодарен Киру за лидерство и благодарю Британию за то, что и такими вполне справедливыми решениями могут быть укреплены украинская стойкость и наше общее с Британией и многими другими в мире стремление к миру", – написал Зеленский.

Как сообщалось, переговоры Украины с европейскими и, удаленно, американскими партнерами на уровне советников 3 января будут разделены на несколько панелей.

Сергей Кислица рассказал, о чем договаривались советники в Киеве, на первой части встречи.

Соединенные Штаты Америки будут представлены на встрече на уровне советников в режиме онлайн, но не на всех панелях.