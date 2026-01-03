Кислиця розповів, про що домовлялися радники на зустрічі в Києві

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця пояснив, що метою зустрічі було обговорення документами перед переговорами на найвищому рівні у вівторок.

Про це він заявив за результатами першої панелі переговорів.

Кислиця що є учасником переговорної групи у так званому "мирному процесі", пояснив, що західні радники лідерів не мають на меті узгодити у Києві фінальні тексти документів, і наразі до них не вносилися конкретні зміни.

"Перша сесія була присвячена тому, щоби пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Радники оцінили пророблену роботу, висловили свої позиції", – пояснив Кислиця.

Він також зауважив, що для частини учасників ця зустріч стала першою, коли вони могли ознайомитися з повними текстами документів, як-то 20-пунктового мирного плану, хоча про зміст документів усі знали і до того: "І в Берліні, і в Женеві, і в інших місцях ми мали розмови з європейцями. Також всередині ЄС і НАТО відбуваються консультації".

Наразі учасники зустрічі опрацювали усі документи, крім так званого "плану процвітання".

Мета зустрічі у Києві, за словами Кислиці – домовитися про узгодження документів на переговорах "коаліції рішучих", що відбудеться у вівторок у Парижі на найвищому рівні.

"Той обсяг інформації, яку вони отримали, потребує, щоби ми зібралися у вівторок у Парижі і, сподіваюся, отримали політичні схвалення цих документів", – зазначив Кислиця.

Раніше повідомлялося, що які держави надіслали до Києва своїх радників з питань нацбезпеки.

Також запланована зустріч начальників Генштабів щодо гарантій безпеки.

Зеленський розраховує, що деякі документи для завершення війни будуть готові до підписання в січні.

Нещодавно до переліку документів, що узгоджуються, додали той, що встановлює послідовність втілення пунктів мирної угоди.