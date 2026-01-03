Премьер Чехии посетит встречу "коалиции решительных" в Париже

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во вторник, 6 января, вылетит в Париж, где примет участие во встрече лидеров так называемой "коалиции решительных", то есть стран, поддерживающих Украину.

Об этом он сообщил в субботу в видеопосте в социальных сетях, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Во вторник я лечу в Париж на встречу "коалиции решительных". Интересно, что я там узнаю", – сказал Бабиш.

Коалиция решительных – это термин, обозначающий европейские страны, поддерживающие Украину в ее войне с Россией, которая вторглась в свою меньшую соседку в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

Бабиш, который занимает пост премьер-министра с декабря, до сих пор сдержанно высказывался по поводу "коалиции решительных". В прошлом месяце он заявил, что не знает подробностей совместных встреч. Однако он не видит проблемы в том, чтобы присоединиться к этим переговорам в будущем. "Но я еще раз повторяю, что не до конца знаю, что там обсуждается", – сказал он тогда.

Он при этом не прокомментировал новогоднюю антиукраинскую речь спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.

Окамура, председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия", выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

Посол Украины в Праге Василий Зварич раскритиковал заявления Окамуры против Украины и ее руководства.

Но министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.

Между тем чешские оппозиционные партии хотят провести голосование в Палате депутатов по отставке ее председателя Томио Окамуры .