Зеленський підбив перші підсумки роботи з радниками з нацбезпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що суботні розмови на рівні радників з питань нацбезпеки відбуваються за трьома ключовими напрямами: гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру.

Як передає "Європейська правда", про це він написав в Х.

Зеленський підбив перші підсумки роботи з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів.

"Європейські партнери, Канада, ЄС і НАТО, також говоримо з американською стороною. Дякую всім за підтримку. Рухаємось у розмові за трьома ключовими напрямами: гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру", – розповів він.

Зеленський наголосив, що все має бути дієвим, достойним і таким, що встановлює мир на десятиліття.

За його словами, робота з радниками продовжується.

"Готуємо зустрічі у Європі, які відбудуться наступного тижня. Готуємось і до зустрічей у Сполучених Штатах", – додав президент.

Перед цим Зеленський у телефонній розмові обговорив з прем'єром Британії Кіром Стармером підготовку до зустрічі лідерів "коаліції рішучих", яка відбудеться 6 січня.

Зеленський розраховує, що деякі документи для завершення війни будуть готові до підписання в січні.

Нещодавно до переліку документів, що узгоджуються, додали той, що встановлює послідовність втілення пунктів мирної угоди.