Зеленский подвел первые итоги работы с советниками по нацбезопасности
Президент Владимир Зеленский заявил, что субботние переговоры на уровне советников по вопросам нацбезопасности проходят по трем ключевым направлениям: гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира.
Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Х.
Зеленский подвел первые итоги работы с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров.
"Европейские партнеры, Канада, ЕС и НАТО, также говорим с американской стороной. Спасибо всем за поддержку. Двигаемся в разговоре по трем ключевым направлениям: гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира", – рассказал он.
Зеленский подчеркнул, что все должно быть действенным, достойным и таким, что устанавливает мир на десятилетия.
По его словам, работа с советниками продолжается.
"Готовим встречи в Европе, которые состоятся на следующей неделе. Готовимся и к встречам в Соединенных Штатах", – добавил президент.
Перед этим Зеленский в телефонном разговоре обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером подготовку к встрече лидеров "коалиции решительных", которая состоится 6 января.
Зеленский рассчитывает, что некоторые документы для завершения войны будут готовы к подписанию в январе.
Недавно в перечень согласовываемых документов добавили тот, который устанавливает последовательность реализации пунктов мирного соглашения.