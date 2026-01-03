Зеленский подвел первые итоги работы с советниками по нацбезопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что субботние переговоры на уровне советников по вопросам нацбезопасности проходят по трем ключевым направлениям: гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

Зеленский подвел первые итоги работы с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров.

"Европейские партнеры, Канада, ЕС и НАТО, также говорим с американской стороной. Спасибо всем за поддержку. Двигаемся в разговоре по трем ключевым направлениям: гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира", – рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что все должно быть действенным, достойным и таким, что устанавливает мир на десятилетия.

По его словам, работа с советниками продолжается.

"Готовим встречи в Европе, которые состоятся на следующей неделе. Готовимся и к встречам в Соединенных Штатах", – добавил президент.

Перед этим Зеленский в телефонном разговоре обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером подготовку к встрече лидеров "коалиции решительных", которая состоится 6 января.

Зеленский рассчитывает, что некоторые документы для завершения войны будут готовы к подписанию в январе.

Недавно в перечень согласовываемых документов добавили тот, который устанавливает последовательность реализации пунктов мирного соглашения.