В Берлине 50 тысяч домохозяйств остались без света, подозревают поджог

В юго-западной части Берлина с утра субботы, 3 января, обесточены около 50 тысяч домохозяйств и более двух тысяч предприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По информации оператора, отключение коснулось районов Николасзее, Целендорф, Ванзее и Лихтерфельде. Восстановление электроснабжения возможно до четверга, 8 января.

"Из-за значительного ущерба, нанесенного кабелям, ремонт кабелей займет очень много времени. Мы рассчитываем на полное восстановление поставок всем клиентам до четверга днем", – заявили в компании и добавили, что работы затрудняет, в частности, морозная погода.

Причиной аварии стало возгорание кабельного моста над каналом Тельтов, в результате которого были повреждены несколько кабелей, ведущих к электростанции Лихтерфельде. Пожар уже ликвидировали – полиция подозревает, что его причиной стал поджог.

Жителей предупреждают, что из-за отключения электроэнергии возможны перебои с теплоснабжением, мобильной и стационарной связью. В обесточенных районах не работают светофоры и закрываются магазины.

Инцидент произошел в то время, когда температура воздуха в Берлине колеблется около нуля, местами фиксируется сильный снегопад.

9 сентября на юго-востоке Берлина из-за возгорания двух опор высоковольтных линий электропередач без света остались около 50 тысяч домохозяйств. Электроснабжение удалось восстановить 11 сентября.

Ответственность за поджог опор линий электропередач взяла на себя одна из леворадикальных групп – ее члены оставили сообщение на онлайн-платформе Indymedia. Авторы послания утверждали, что их целью был технопарк Адлерсгоф (Adlershof): акция прошла под лозунгом "Саботировать технологическое наступление – перекрыть питание военно-промышленному комплексу".

Напомним, в городе Шорндорф, что в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии, неизвестный подожг более половины палаток на рождественской ярмарке.

Во французском Страсбурге 27 ноября работники, ухаживающие за зелеными насаждениями, обнаружили в кустах недалеко от рождественской ярмарки исправный пистолет и патроны.