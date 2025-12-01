На півдні Німеччини влаштували підпал на благодійному різдвяному ярмарку

У місті Шорндорф, що в землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини, невідомий підпалив понад половину яток на різдвяній ярмарці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Мер Шорндорфа Макс Шмадерер сказав, що на ярмарку встановили 14 яток. У ніч проти неділі невідомий підпалив кілька місць, унаслідок чого вісім яток були пошкоджені.

Пожежники змогли загасити вогонь, що запобігло більшим руйнуванням – зокрема пошкодженню житлових будинків поруч. Збитки оцінили у кілька тисяч євро.

Шмадерер назвав інцидент "атакою на волонтерство", оскільки на ярмарці збирали гроші благодійні організації, які допомагають молоді або вирішують інші соціальні питання.

"Люди були вже налякані. Але вони не здалися. Відвідуваність була дуже задовільною", – сказав мер Шорндорфа.

За підозрою у підпалі поліція розшукує чоловіка, який, як вважається, був одягнений у темний одяг з відбивними смугами на взутті, на рівні колін і на верхній частині тіла.

Як повідомлялось, у французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.

У німецькому Магдебурзі поліція та торговці сперечалися щодо доцільності традиційного різдвяного ярмарку у центрі міста, який ризикує стати ціллю для екстремістів, і щодо того, хто несе ключову відповідальність за заходи безпеки.