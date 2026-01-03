Зеленский рассказал о требованиях к присутствию западных войск в Украине в мирных соглашениях

Гарантии безопасности должны предусматривать физическое присутствие в Украине военных как минимум Франции и Великобритании, но Украина рассчитывает и на других после одобрения со стороны их парламентов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров.

Владимир Зеленский подчеркнул, что пока нет окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности, которое должно входить в "мирный" пакет, поэтому пока не согласованы важные детали, включая те, которые касаются военного присутствия партнеров в Украине, однако он считает этот элемент обязательным.

"Безусловно, для нас важно (военное) присутствие. И безусловно, не все готовы к этому… Но присутствие – один из важных факторов, и даже существование самой "коалиции желающих" зависит от того, готовы ли они активизировать свое присутствие", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что окончательное количество стран, которые пришлют военных в Украину, станет понятно только после того, как начнется ратификационный процесс.

"Есть парламентское измерение, потому что даже если лидер готов к тем или иным решениям, готов помочь Украине, даже если военные готовы присутствовать в Украине – все равно необходима поддержка парламента согласно Конституции из многих стран Европы", –– заявил он.

"Мы не можем отвечать за парламенты других стран", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что участвующие в коалиции отдельные государства-партнеры Украины могут воздержаться от того, чтобы отправлять в Украину войска, однако есть и минимальные требования. "Главящими (в коалиции решительных) являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное, оно обязательно",– подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский подвел первые итоги работы с советниками по нацбезопасности.

Известно также, что немецкие политики выступают за участие Бундесвера в потенциальной миссии в Украине.

В конце декабря Зеленский рассказал об обсуждении с США развертывания войск как гарантии безопасности.