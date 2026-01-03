Зеленський розповів про плани у мирних переговорах упродовж січня

Президент Володимир Зеленський вважає реальним завершити мирні переговори і вийти на зустріч лідерів упродовж січня.

Про це він заявив на брифінгу в Києві після зустрічі з радниками західних лідерів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський розповів, що Україна вже має покроковий план просування переговорним треком.

"Наш план виглядає наступним чином. Завтра виїжджають до Європи представники начальники Генеральних штабів (держав-учасниць Коаліції рішучих – ЄП). Одну добу вони будуть працювати у Франції, в Парижі", – розповів президент про перший запланований крок.

Після цього, у вівторок 7 січня, у Парижі відбудеться зустріч лідерів коаліції.

"Будуть доопрацьовані безпекові документи. Лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки та на відновленні", – заявив Зеленський. Він уточнив, що тривалість цього етапу переговорів не визначена остаточно – "вони будуть добу, а може дві доби". США також долучаться до цих переговорів – паралельно у Парижі будуть зустрічі з командою президента Трампа.

Після цих раундів переговорів Україна та європейці "будуть готуватись до зустрічі в Сполучених Штатах Америки на рівні лідерів в широкому колі".

"Ми хотіли би, щоб все це сталось впродовж січня, до кінця січня. Це на сьогодні наші плани", – заявив він.

Оприлюднений президентом план не містить деталей підготовки у наступні тижні і не згадує про переговори з російськими представниками.

Також після переговорів у Києві Зеленський розповів про вимоги до присутності західних військ в Україні в мирних угодах.

Також прем'єрка Свириденко повідомила, на що Україна пустить $800 млрд з економічної "мирної" угоди.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підбив перші підсумки роботи з радниками з нацбезпеки.