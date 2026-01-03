Зеленский рассказал о планах в мирных переговорах в течение января

Президент Владимир Зеленский считает реальным завершить мирные переговоры и выйти на встречу лидеров в течение января.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский рассказал, что Украина уже имеет пошаговый план продвижения переговорным треком.

"Наш план выглядит следующим образом. Завтра выезжают в Европу представители начальники Генеральных штабов (государств-участников Коалиции решительных – ЕП). Одни сутки они будут работать во Франции, в Париже", – рассказал президент о первом запланированном шаге.

После этого, во вторник 7 января, в Париже состоится встреча лидеров коалиции.

"Будут доработаны документы по безопасности. Лидеры будут проговаривать много разных вопросов, но фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении", – заявил Зеленский. Он уточнил, что продолжительность этого этапа переговоров не определена окончательно – "они будут сутки, а может двое суток". США также присоединятся к этим переговорам – параллельно в Париже будут встречи с командой президента Трампа.

После этих раундов переговоров Украина и европейцы "будут готовиться к встрече в Соединенных Штатах Америки на уровне лидеров в широком кругу".

"Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января. Это на сегодня наши планы", – заявил он.

Обнародованный президентом план не содержит деталей подготовки в последующие недели и не упоминает о переговорах с российскими представителями.

Также после переговоров в Киеве Зеленский рассказал о требованиях к присутствию западных войск в Украине в мирных соглашениях.

Также премьер Свириденко сообщила, на что Украина пустит $800 млрд из экономического "мирного" соглашения.

Ранее сообщалось, что Зеленский подвел первые итоги работы с советниками по нацбезопасности.