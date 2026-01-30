Російський "Лукойл" передав свої активи в аеропорту Кишинева у власність Молдови

Російська нафтова компанія "Лукойл" передала свою паливну інфраструктуру Кишинівського аеропорту у власність Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство енергетики Молдови.

Там заявили, що Агентство публічної власності та Кишинівський аеропорт Кишинева підписали угоду з представниками Lukoil-Moldova про передачу активів аеропорту у державну власність.

Рішення ухвалили 15 грудня 2025 року на основі постанови Ради з питань інвестицій, що мають значення для державної безпеки.

Рада також заборонила "Лукойлу" працювати у стратегічно важливих сферах держбезпеки та ухвалила повернути ситуацію до стану до 2005 року, – до того, коли інфраструктура нафтового комплексу перейшла під контроль компанії.

Згідно з рішення Ради з питань інвестицій, "Лукойл" зобов'язали передати паливну інфраструктуру до 9 січня 2026 року. Через затримку компанія сплатила штраф на суму близько 25 тисяч євро.

Як стало відомо 29 січня, російська компанія "Лукойл" погодилася продати свої міжнародні активи американській приватній інвестиційній компанії Carlyle Group.Йдеться про всі об’єкти за межами Росії, окрім активів у Казахстані.

Продаж іноземних активів "Лукойлу" – це вимушений крок після того, як російська компанія опинилася під санкціями Сполучених Штатів у жовтні 2025 року. Зазначимо, що це перші санкції Вашингтона, запроваджені за другої каденції президента США Дональда Трампа.

У грудні США продовжило дію генеральної ліцензії, яка звільняє з-під санкцій мережу автозаправних "Лукойлу" за кордоном до кінця квітня 2026 року. Незважаючи на відстрочку, санкції фактично поставили хрест на міжнародному бізнесі "Лукойлу".

