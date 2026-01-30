Российская "Лукойл" передала свои активы в аэропорту Кишинева в собственность Молдовы

Российская нефтяная компания „Лукойл" передала свою топливную инфраструктуру Кишиневского аэропорта в собственность Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство энергетики Молдовы.

Там заявили, что Агентство публичной собственности и Кишиневский аэропорт Кишинева подписали соглашение с представителями Lukoil-Moldova о передаче активов аэропорта в государственную собственность.

Решение было принято 15 декабря 2025 года на основании постановления Совета по вопросам инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности.

Совет также запретил "Лукойлу" работать в стратегически важных сферах госбезопасности и постановил вернуть ситуацию к состоянию до 2005 года, – до того, когда инфраструктура нефтяного комплекса перешла под контроль компании.

Согласно решению Совета по вопросам инвестиций, "Лукойл" обязали передать топливную инфраструктуру до 9 января 2026 года. Из-за задержки компания уплатила штраф в размере около 25 тысяч евро.

Как стало известно 29 января, российская компания "Лукойл" согласилась продать свои международные активыамериканской частной инвестиционной компании Carlyle Group. Речь идет обо всех объектах за пределами России, кроме активов в Казахстане.

Продажа иностранных активов "Лукойла" – это вынужденный шаг после того, как российская компания оказалась под санкциями Соединенных Штатов в октябре 2025 года. Отметим, что это первые санкции Вашингтона, введенные во время второго срока президента США Дональда Трампа.

В декабре США продлили действие генеральной лицензии, которая освобождает от санкций сеть автозаправочных станций "Лукойла" за рубежом до конца апреля 2026 года. Несмотря на отсрочку, санкции фактически поставили крест на международном бизнесе "Лукойла".

