Російський "Лукойл" погодився продати свої іноземні активи американській компанії

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 09:22 — Ольга Ковальчук

Російська компанія "Лукойл" погодилася продати свої міжнародні активи американській приватній інвестиційній компанії Carlyle Group.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Йдеться про продаж підрозділу "Лукойлу" – Lukoil International GmbH, який контролює іноземні активи компанії.  

Угода з Carlyle Group не включає продаж активів в Казахстані. У "Лукойлі" також заявили, що угода підлягає схваленню регуляторними органами, а компанія продовжує переговори з іншими потенційними покупцями. Фінансові умови домовленості не розголошуються.

Продаж іноземних активів "Лукойлу" – це вимушений крок після того, як російська компанія опинилася під санкціями Сполучених Штатів у жовтні 2025 року. Зазначимо, що це перші санкції Вашингтона, запроваджені за другої каденції президента США Дональда Трампа.

У грудні США продовжило дію генеральної ліцензії, яка звільняє з-під санкцій мережу автозаправних "Лукойлу" за кордоном до кінця квітня 2026 року.

Незважаючи на відстрочку, санкції фактично поставили хрест на міжнародному бізнесі "Лукойлу".

