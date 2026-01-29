Російський "Лукойл" погодився продати свої іноземні активи американській компанії

Російська компанія "Лукойл" погодилася продати свої міжнародні активи американській приватній інвестиційній компанії Carlyle Group.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Йдеться про продаж підрозділу "Лукойлу" – Lukoil International GmbH, який контролює іноземні активи компанії.

Угода з Carlyle Group не включає продаж активів в Казахстані. У "Лукойлі" також заявили, що угода підлягає схваленню регуляторними органами, а компанія продовжує переговори з іншими потенційними покупцями. Фінансові умови домовленості не розголошуються.

Продаж іноземних активів "Лукойлу" – це вимушений крок після того, як російська компанія опинилася під санкціями Сполучених Штатів у жовтні 2025 року. Зазначимо, що це перші санкції Вашингтона, запроваджені за другої каденції президента США Дональда Трампа.

У грудні США продовжило дію генеральної ліцензії, яка звільняє з-під санкцій мережу автозаправних "Лукойлу" за кордоном до кінця квітня 2026 року.

Незважаючи на відстрочку, санкції фактично поставили хрест на міжнародному бізнесі "Лукойлу".

