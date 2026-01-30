Уряд Німеччини схвалив багатомільйонні проєкти для залізничної інфраструктури

Міністерство транспорту Німеччини схвалило державне фінансування низки масштабних проєктів із модернізації залізничної інфраструктури, яка потребує оновлень та розширення.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Затверджене фінансування передбачає, зокрема, розширення ліній, оновлення вузлів та покращення шумозахисту в Берліні, а також у східних землях – Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії.

Близько 339 мільйонів євро буде інвестовано в райони Бранденбургу, які найбільше відчувають наслідки відмови від вугільної галузі: на низці станцій зведуть додаткові колії для вантажних перевезень.

У місті Лойна планують перенести колишню заводську станцію, зробивши її доступною для пасажирів місцевого громадського транспорту, тоді як на сході Берліна уряд виділяє 65 мільйонів євро на посилення шумозахисту вздовж зовнішнього залізничного кільця.

У Саксонії близько 200 мільйонів євро спрямують на залізничний вузол у Цвіккау для реновації головного вокзалу та електрифікації сигнальних постів із початком робіт у 2028 році, а в Тюрингії профінансують електрифікацію вантажної гілки.

Окремим стратегічним пунктом міністерство виділило будівництво тунелю Пфаффенштайг у землі Баден-Вюртемберг, на який виділено 1,69 мільярда євро федеральних коштів. Цей тунель має стати частиною масштабного проєкту "Штутгарт 21" і в майбутньому з’єднає лінію Гойбан із новим вокзалом далекого прямування в аеропорту Штутгарта.

Ситуація із залізницею в Німеччині останніми роками стала предметом національної самокритики та навіть мемів. На багатьох ділянках досі використовуються сигнальні пости та механізми, яким по 50–100 років. Електрифікація мережі також відстає від сучасних стандартів.

Восени у Німеччині понизили цільові показники вчасного прибуття потягів.

У першому півріччі 2025 року лише 63% поїздів далекого сполучення прибували з запізненням не більше як 15 хвилин.