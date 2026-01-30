Правительство Германии одобрило многомиллионные проекты для железнодорожной инфраструктуры

Министерство транспорта Германии одобрило государственное финансирование ряда масштабных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры, которая нуждается в обновлении и расширении.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Утвержденное финансирование предусматривает, в частности, расширение линий, обновление узлов и улучшение шумозащиты в Берлине, а также в восточных землях – Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

Около 339 миллионов евро будет инвестировано в районы Бранденбурга, которые больше всего ощущают последствия отказа от угольной отрасли: на ряде станций построят дополнительные пути для грузовых перевозок.

В городе Лойна планируют перенести бывшую заводскую станцию, сделав ее доступной для пассажиров местного общественного транспорта, тогда как на востоке Берлина правительство выделяет 65 миллионов евро на усиление шумозащиты вдоль внешнего железнодорожного кольца.

В Саксонии около 200 миллионов евро направят на железнодорожный узел в Цвиккау для реновации главного вокзала и электрификации сигнальных постов с началом работ в 2028 году, а в Тюрингии профинансируют электрификацию грузовой ветки.

Отдельным стратегическим пунктом министерство выделило строительство туннеля Пфаффенштайг в земле Баден-Вюртемберг, на который выделено 1,69 миллиарда евро федеральных средств. Этот туннель должен стать частью масштабного проекта "Штутгарт 21" и в будущем соединит линию Гойбан с новым вокзалом дальнего следования в аэропорту Штутгарта.

Ситуация с железной дорогой в Германии в последние годы стала предметом национальной самокритики и даже мемов. На многих участках до сих пор используются сигнальные посты и механизмы, которым по 50–100 лет. Электрификация сети также отстает от современных стандартов.

Осенью в Германии понизили целевые показатели своевременного прибытия поездов.

В первом полугодии 2025 года только 63% поездов дальнего следования прибывали с опозданием не более 15 минут.